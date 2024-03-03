الإعلام الحكومي بغزة: عمليات الإنزال الجوي للمساعدات غير مجدية

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد، إن المجاعة في القطاع تتعمق، واصفا عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية بأنها غير مجدية.

وأوضح المكتب في بيان أن “المجاعة ما زالت تتعمق في محافظات قطاع غزة بشكل كبير، ولا يزال 2.4 مليون إنسان يعانون النقص الحاد في الغذاء”.

وأضاف “المجاعة تتعمق بشكل أكبر في محافظتي الشمال وغزة، حيث استشهد حتى الآن 15 طفلا نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف”، موضحا أن ذلك يهدد حياة أكثر من 700 ألف مواطن فلسطيني يعانون الجوع الشديد.

وقال المكتب الحكومي “عمليات الإنزال الجوي للمساعدات غير مجدية، ونحمّل المسؤولية للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي”.

وتابع “اجتهدت بعض الدول حول فكرة إنزال المساعدات جوا عبر طائرات قليلة، ولكن الجميع يعلم بأنها ليست الطريقة المثلى لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة”.

وأشار المكتب إلى أن “عمليات إنزال المساعدات جوا والتعامي عن إدخالها من المعابر البرية، يأتي في سياق الالتفاف على الحلول الجذرية للمشكلة من خلال اتباع طرق استعراضية ودعائية غير مجدية”.

ورأى أن الإنزال الجوي للمساعدات يُعَد “ليّا لذراع الواقع والميدان والحقيقة، وتماهيا مع سياسة الاحتلال بتعزيز سياسة التجويع، وشراء الوقت لصالح الاحتلال، وتمديد المجاعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر للناس والمواطنين”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، أمس السبت، تنفيذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة بواسطة 3 طائرات من نوع “سي-130”.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن العملية تمت بالاشتراك مع سلاح الجو الأردني، وتضمنت إسقاط 66 طردا تتضمن 38 ألف وجبة غذاء، ولكن الطرود لم تتضمن أدوية أو مياها، وفق ما نقلت “سي إن إن” عن مسؤولين.