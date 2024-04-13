رياض محرز يفاجئ أطفال الحي الذي نشأ فيه في باريس بمناسبة العيد (شاهد)

تداولت صفحات على منصات التواصل في فرنسا مشاهد مصورة تظهر رد فعل أطفال بعد أن فاجأهم نجم الكرة الجزائرية، رياض محرز، بزيارة إلى الحي الذي نشأ فيه في مدينة سارسال بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأظهرت المشاهد زيارة نجم مانشستر سيتي السابق للحي الذي نشأ فيه، في ثاني أيام العيد، حيث وثقت مقاطع فيديو فرحة الأطفال الذين فوجئوا بظهور محرز أمامهم، حيث سأله أحدهم “هل أنت حقا محرز؟”.

Des jeunes rencontrent Riyad Mahrez à Sarcelles ! ❤️ pic.twitter.com/koPdsey5Um — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) April 11, 2024

وأجرى النجم الجزائري، جولة في عدة مناطق، حسبما أظهرته مشاهد متداولة على منصات التواصل، والتقط الصور مع المعجبين.