حماس تعلّق على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن الرد العسكري الإيراني على إسرائيل “حق طبيعي” لطهران بعد استهداف تل أبيب لبعثتها في العاصمة السورية دمشق مطلع إبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيان للحركة بعد أن أعلنت إيران شن هجوم شامل على إسرائيل بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية.

وأكدت (حماس) الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية، داعية الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة إلى “مواصلة إسنادهم لطوفان الأقصى، ولحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيّرة ضد أهداف في المناطق المحتلة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجومًا بالطائرات المسيّرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردًّا على تعرُّض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسميًّا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضًا.