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“أبو السباع”.. نعي سعودي واسع لسوري وزع الشاي مجانا على زوار المدينة المنورة لأكثر من 40 عاما

الشيخ إسماعيل الزعيم (وسائل التواصل)
17/4/2024-|آخر تحديث: 17/4/202411:21 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، المسن إسماعيل الزعيم الملقب بـ”أبو السباع”، بعد أن عرف بأنه أشهر موزع للمشروبات الساخنة والخبز على زوار مدينة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مجانًا لأربعين سنة، معددين مناقبه وداعين له بالرحمة.

وعُرف المسن، الذي قالت وسائل إعلام سعودية إنه من أصل سوري ومقيم في المملكة لأكثر من 4 عقود، بجلوسه على كرسي قرب المسجد النبوي بالمدينة المنورة وتوزيعه للشاي والقهوة والخبز والتمر على زوار المسجد.

وكتب الناشط محمد الشواف، في منشور على منصة “إكس”، ينعى الفقيد “العابد الزاهد خادم زوّار المدينة المنورة (أبو السّباع) إسماعيل الزعيم، وقد جاوز الخامسة والتسعين، يخدم زوار الحبيب صلى الله عليه وعلى آله، منذ أكثر من أربعين سنة!”.

وأشار مدونون إلى أنه لا يبقى من الإنسان بعد موته إلا الذكر الحسن والعمل الطيب، داعين له بالرحمة ولأهله وأحبابه بالصبر والسلوان، وقال المدون أبو عبد الله في منشور على “إكس” إنه “توفي ابن حماة بسوريا، إسماعيل الزعيم المشهور (أبو السباع)، وبقي ذكره الطيَّب حياً لا يموت”.

وأضاف “كيف لا وهو الذي بقي معنا أكثر من 40 عامًا يعمل على خدمة زوار المدينة المنورة بتقديم الشاي والقهوة والتمر واللبن والخبز مجاناً، فلنذكره بدعوة، رحمه ﷲ وجعل الجنة مثواه”.

وأعاد مدونون تداول ونشر مقاطع “فيديو” لمقابلات نشرت سابقًا للمسن، وهو يؤكد أن ما يقوم به هو عمل خيري بلا مقابل، وأنه مستمر به منذ 40 عامًا.

المصدر : الجزيرة مباشر