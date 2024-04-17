الطيبي: رد إسرائيل على هجوم إيران مؤكد (فيديو)

قال أحمد الطيبي، رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني يوم السبت الماضي “مؤكد ولكن لا أحد يعرف كيفية أو ماهية أو وقت هذا الرد”.

وأضاف الطيبي في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن هناك قرارًا مبدئيًّا في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) بالرد، مشيرًا إلى أن الكابينيت والجيش سيعملان على رد مباغت، على حد قوله.

ورجَّح الطيبي أن إسرائيل لن تبلغ الولايات المتحدة لتبلغ إيران وتبلغ العالم بموعد القصف أو الرد، بل ستعمل على المباغتة في توقيت الرد ونوعه الذي سيكون، على حد تعبيره.

كما أكد الطيبي أن هذا القرار هو إسرئيلي خالص، ويأتي على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في انزلاق المنطقة نحو توسيع الصراع إلى حرب إقليمية.

لكن مع ذلك، أكد الطيبي أنه لا يعتقد أن إسرائيل ستقوم بالرد على إيران بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية رغم رفض واشنطن، على حد تعبيره.