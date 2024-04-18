كتائب القسام وسرايا القدس تنشران مشاهد لعمليات ضد الاحتلال (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع مصورة لما قالت إنها مشاهد من دك قوات الاحتلال المتموضعة في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون، تزامنًا مع ذكرى استشهاد قائد (حماس) السابق عبد العزيز الرنتيسي، وثأرًا لدماء الشهداء، كما قال مقاتلو الحركة في “الفيديو” المنشور.

كما نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مقطعًا مصورًا قال إنه لقنص جندي إسرائيلي في بيت حانون شمالي قطاع غزة في 16 إبريل/نيسان الجاري.

من جهتها نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطعًا مصورًا قال إنه مشاهد من رشقات صاروخية قصفت المدن المحتلة ومستوطنات غلاف غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.