الأخبار|الولايات المتحدة

نائب بالكونغرس الأمريكي يثير الغضب بدعوته إلى دهس المتظاهرين الداعمين لفلسطين

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، توم كوتون (وسائل التواصل)
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي توم كوتون (وسائل التواصل)
18/4/2024-|آخر تحديث: 18/4/202410:17 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثارت دعوة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي توم كوتون، أول أمس الثلاثاء، إلى دهس المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية، غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا كوتون عبر تغريدة له، إلى إبعاد المحتجين الذين “يدعمون حركة حماس”، ووصفهم بأنهم غوغاء لعرقلتهم حركة المرور، مشددًا على أنه “حان الوقت لوضع حد لهذا الهراء وإقصائهم”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

واستنكر مدونون وناشطون على الإنترنت كلماته، معربين عن خوفهم وغضبهم من دعوته إلى العنف، التي قد تؤدي إلى تغذية خطاب الكراهية.

وكتبت الأستاذة الجامعية والكاتبة رولا جبريل “عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي الحالي يحرض ضد المواطنين الأمريكيين ويدعو إلى دهسهم وقتلهم. أذكر أنّه لا يختلف كثيرًا عن الإرهابي الذي طعن طفلًا فلسطينيًّا أمريكيًّا حتى الموت، معتبرًا إياه مؤيدًا لحماس. ويغذي خطاب الكراهية والتجريد من الإنسانية جرائم الكراهية”.

وكتب الناشط باسل عورتاني عبر الإنترنت “قبل 5 أشهر، نجا ابن عمي وأصدقاؤه من إطلاق النار عليهم من قبل شخص بغيض بمسدس. سأتذكر كلمات كوتون عندما تحدث جريمة الكراهية التالية”.

وقالت مؤسسة حركة (الأمهات يطالبن باتخاذ إجراء) شانون واتس عبر تغريدة لها “في دولة غارقة بالأسلحة، يقترح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الحالي أن يعتدي الأمريكيون بعضهم على بعض”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر