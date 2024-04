نائب بالكونغرس الأمريكي يثير الغضب بدعوته إلى دهس المتظاهرين الداعمين لفلسطين

أثارت دعوة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي توم كوتون، أول أمس الثلاثاء، إلى دهس المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية، غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا كوتون عبر تغريدة له، إلى إبعاد المحتجين الذين “يدعمون حركة حماس”، ووصفهم بأنهم غوغاء لعرقلتهم حركة المرور، مشددًا على أنه “حان الوقت لوضع حد لهذا الهراء وإقصائهم”.

I encourage people who get stuck behind the pro-Hamas mobs blocking traffic: take matters into your own hands to get them out of the way. It's time to put an end to this nonsense. — Tom Cotton (@TomCottonAR) April 16, 2024

واستنكر مدونون وناشطون على الإنترنت كلماته، معربين عن خوفهم وغضبهم من دعوته إلى العنف، التي قد تؤدي إلى تغذية خطاب الكراهية.

وكتبت الأستاذة الجامعية والكاتبة رولا جبريل “عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي الحالي يحرض ضد المواطنين الأمريكيين ويدعو إلى دهسهم وقتلهم. أذكر أنّه لا يختلف كثيرًا عن الإرهابي الذي طعن طفلًا فلسطينيًّا أمريكيًّا حتى الموت، معتبرًا إياه مؤيدًا لحماس. ويغذي خطاب الكراهية والتجريد من الإنسانية جرائم الكراهية”.

A sitting US senator is inciting against & calling for Americans citizens to be run over and killed. Recall: The terrorist who stabbed to death a Palestinian American child, viewed him as pro-Hamas. Hate crimes are fueled by hate speech and dehumanization. https://t.co/JKXuLcjyId pic.twitter.com/LdgtQsbGLo — Rula Jebreal (@rulajebreal) April 16, 2024

وكتب الناشط باسل عورتاني عبر الإنترنت “قبل 5 أشهر، نجا ابن عمي وأصدقاؤه من إطلاق النار عليهم من قبل شخص بغيض بمسدس. سأتذكر كلمات كوتون عندما تحدث جريمة الكراهية التالية”.

5 months ago my cousin and his friends survived being shot by a hateful person with a gun. I’ll remember Cotton’s words when the next hate crime happens. https://t.co/Y7qIMgsina pic.twitter.com/i2H5ZxBcbQ — Basil Awartani (@AwartaniBasil) April 16, 2024

وقالت مؤسسة حركة (الأمهات يطالبن باتخاذ إجراء) شانون واتس عبر تغريدة لها “في دولة غارقة بالأسلحة، يقترح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الحالي أن يعتدي الأمريكيون بعضهم على بعض”.