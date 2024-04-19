جامعة كولومبيا توقف ابنة إلهان عمر بسبب نشاطها المناهض لإسرائيل

ذكرت إسراء هيرسي، ابنة إلهان عمر النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا في مجلس النواب الأمريكي، أن كلية برنارد، التي تدرس بها، قامت بوقفها بسبب نشاطها المناهض لإسرائيل في حرم جامعة كولومبيا.

وكتبت إسراء تغريدة على موقع “إكس” الخميس قالت فيها أنها “أمضت ثلاث سنوات في كلية برنارد لم تتعرض خلالها للتوبيخ، ولم تتلق تحذيرات تأديبية، لكنها تلقت للتو إخطارا بأنها واحدة من ثلاث طلاب تم وقفهم للتضامن مع الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية”.

i’m an organizer with CU Apartheid Divest @ColumbiaSJP, in my 3 years at @BarnardCollege i have never been reprimanded or received any disciplinary warnings i just received notice that i am 1 of 3 students suspended for standing in solidarity with Palestinians facing a genocide. — isra hirsi (@israhirsi) April 18, 2024

وقال موقع “فوكس نيوز” الإخباري الأمريكي إن العشرات من الناشطين المناهضين لإسرائيل قاموا أمس الأربعاء بالتظاهر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة، مضيفا أن المظاهرات استمرت لساعات متأخرة من الليل “مع دعوات لانتفاضة وموت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

استجواب رئيسة الجامعة

وذكر موقع “فوكس نيوز” أن رئيسة جامعة كولومبيا، مينوشي شفيق، قدمت شهادتها أمام مجلس النواب الأربعاء خلال جلسة استماع بشأن أنشطة معادية للسامية.

وخلال الجلسة تحدثت إلهان عمر عما وصفته بأنه هجوم بمادة سامة على مظاهرة مناهضة لإسرائيل في جامعة كولومبيا، غير أن المستندات التي قدمتها الجامعة للمحكمة أوضحت أنها لم تكن مادة سامة.

وأكد النائب عن نيويورك، جمال بومان، وجود ارتباط بين جلسة الاستماع التي حضرتها رئيسة جامعة كولومبيا، وقرار إيقاف ابنة إلهان عمر.

وكتب جمال على موقع “إكس” قائلا “في اليوم التالي لقيام إلهان عمر بالتساؤل عن التزام قيادة جامعة كولومبيا بحرية التعبير الأكاديمي قامت الجامعة بوقف ابنتها. مؤسساتنا الجامعية لا يجب أن تكون ساحة للانتقام السياسي”.

The day after @IlhanMN questioned Columbia leadership's commitment to free academic expression, the school suspended her daughter? It's clear what is happening here. Our educational institutions should not be in the business of political reprisals. https://t.co/qX2I83lFrV — Rep. Jamaal Bowman Ed.D. (@JamaalBowmanNY) April 18, 2024

نصب خيام تضامنا مع غزة

وكانت مجموعة من الطلاب نصبوا خيما في مقر جامعة كولومبيا تضامنا مع غزة، إلا أن شرطة نيويورك قامت الخميس بفض المخيم بالقوة، واعتقلت مجموعة من المشاركين فيه.

COLUMBIA UNIVERSITY: NYPD has entered the liberation encampment at the heart of campus and begun to mass arrest students. We stand with youth refusing to leave until their demands are met. All power to the student movement. pic.twitter.com/xR0DUBPfUJ — Palestinian Youth Movement (@palyouthmvmt) April 18, 2024

وقالت جامعة كولومبيا لموقع “فوكس نيوز” تعليقا على ما جرى “إن الطلاب الذين يشاركون في مخيم غير مصرح به سيتم إيقافهم. سنواصل تحديدهم وسنرسل إليهم إشعارات رسمية”.

وأضافت الجامعة في بيان لها أنه “قبل مساء الأربعاء 17 أبريل/نيسان طلبت جامعة كولومبيا عدة مرات من المشاركين في المخيم غير القانوني مغادرة الموقع. كما قام عدد من المديرين في كلية برنارد بالتوجه للموقع وطلبوا من الطلاب المشاركين في المخيم مغادرة المكان. كما أخبروا الطلاب بأنهم سيتعرضون لعقوبات إذا لم يغادروا المخيم”.

يشار إلى أن الجامعات الأمريكية شهدت مظاهرات ومسيرات متعددة تعبيرا عن التضامن مع غزة، ورفضا لقيام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم السلاح والدعم الاقتصادي إلى إسرائيل.