شبح الموت يهدد الحوامل والمواليد في رفح (فيديو)

نقلت “كاميرا” الجزيرة مباشر جانبًا من الأوضاع الصحية الصعبة التي تعيشها الحوامل والمواليد الجدد في مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة رفح في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وانتشار الأمراض، وسوء التغذية.

وقال حيدر أبو سنيمة طبيب النساء والتوليد بمستشفى الهلال الإماراتي في مدينة رفح، إن 35 ألف فلسطينية تعشن في الخيام في أوضاع صحية صعبة جراء سوء التغذية، وغياب الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أبو سنيمة إن النساء الحوامل هن الأكثر عرضة لأنواع الأمراض جميعها جراء غياب الرعاية الصحية الضرورية أثناء فترات الحمل، وانعدام المكملات الغذائية اللازمة.

وتابع قائلًا “حتى الأجنة يولدون بأحجام صغيرة وبمناعة ضعيفة جدًا بسبب نقص الحديد والكالسيوم مما يجعلهم معرضين للأمراض”.

وقالت امرأة “أقيم في المستشفى منذ أسبوع كامل جراء سوء التغذية، وقد أخبرني الأطباء بأن الولادة ستتم بشكل قيصري”.

وأضافت “رغم أني ما زلت في الأسبوع الأول من الشهر الثامن، إلا أن هناك خطورة عليّ وعلى الجنين. مشددة على أنها طوال الأشهر الستة الماضية كانت تعتمد في غذائها على المعلبات فقط”.

وناشدت إحدى الأمهات مطالبة بإنقاذ ابنتها من الموت المحقق قائلة “ابنتي تعاني من مرض التهاب الكبد الفروسي ومنذ ولادة ابنها بطريقة قيصرية قبل 40 يومًا ووضعها الصحي في تدهور مستمر يومًا بعد يوم”.

وقالت “نحتاج لتحويلها للخارج لتلقي العلاج، ونطالب الدول العربية بالمساعدة على إنقاذها من الموت المحقق”.