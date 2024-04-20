مصر وتركيا تحذران من توسيع الصراع في المنطقة (فيديو)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت، أن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يزيد التوتر بالمنطقة، مطالبا الأطراف كافة، بالاضطلاع بمسؤولياتها نحو الاستقرار.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في مدينة إسطنبول، إنه “يجب التعامل بجدية لمنع استمرار تهجير الفلسطينيين والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر الإسرائيلية الستة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

وأضاف “حذرنا مرارا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة”، وأكد ضرورة حل المشكلات دائما عبر الحوار وفي إطار الشرعية الدولية.

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن التعاون بين أنقرة والقاهرة له فائدة كبيرة للبلدين والمنطقة، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي بعد اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأعرب فيدان عن ثقته من أن “دماء الفلسطينيين التي سالت بفعل العدوان الإسرائيلي ستكون وقودا لنيل الحرية والحقوق المشروعة لهم”، موجها الشكر إلى مصر على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلن وزير الخارجية التركي الاتفاق مع مصر على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، مشيرا إلى السعى للشراكة مع مصر لإيجاد حلول جذرية لوقف الحرب في السودان.

وكان الوزير شكري استهل زيارته الحالية إلى تركيا بعقد جلسة مباحثات مغلقة مع نظيره التركي، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وشكلت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في 14 من فبراير/شباط بعد 12 عامًا، محطة مهمة في العلاقات التركية المصرية التي حققت تقدمًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.