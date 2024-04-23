جدل في مصر بسبب “رعاة” النادي الأهلي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات واسعة من جماهير النادي الأهلي المصري لإدارته، وذلك عقب ظهور شعار النادي في إعلان تجاري لمشروب شركة كوكاكولا، إحدى الشركات المدرجة على قائمة مقاطعة داعمي إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة.

وتعرّض عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، لانتقادات حادة من جانب الكثير من مشجعي النادي بعد أن طالب الجماهير بالإقبال على “شراء منتجات الشركات الراعية للنادي”، ومنها شركة كوكاكولا، حتى “تستمر هذه الشركات في دعمها للنادي وتشجع غيرها”، وذلك حسب ما قال اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي.

الفيديو ده النهاردة .. عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي نطالب جماهير الأهلي بالإقبال على المنتجات الخاصة برعاة الأهلي رعاة الأهلي: كوكاكولا ، ليبتون! pic.twitter.com/yt7iwInNvA — الـ جوو 🏹🇦🇹 (@zamaleksun) April 23, 2024

وطالب مشجعون للنادي المصري العريق بفسخ التعاقد مع شركتي كوكاكولا وليبتون، والتعاقد مع شركات أخرى لا تشملها قائمة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألف مصاب.

وكتب أحمد ميرغني على منصة إكس “بعيدا عن أي أسف، أتمني من إدارة الاهلي أن تستمع لغضب جمهورها وتنهي التعاقد مع كوكاكولا وليبتون”.

بعيداً عن اي سف

اتمني من ادارة الاهلي انها تستمع لغضب جمهورها و تنهي التعاقد مع كوكاكولا و ليبتون

و اتمني من اي اهلاوي ميحاولش يبرر موضوع اصل دي عقود و قديمة و مش عارف ايه لان الاهلي يقدر مع كم الرعاه اللي بيتقال انهم بيتسابقوا لرعاية الاهلي انهم يوجدوا بديل ليهم pic.twitter.com/3CtK09DdG4 — Ahmed Marghany (@A_Marghany) April 23, 2024

“تعاقد قديم”

ودافع بعض مشجعي الأهلي عن موقفه على أساس أن التعاقد مع شركة كوكاكولا هو تعاقد قديم سابق على الحرب في غزة، ومخالفة النادي الأهلي له سيعرّضه لغرامات مالية.

وكتب حسام على منصة إكس قائلا إن النادي الأهلي متعاقد مع كوكاكولا منذ 11 شهرا، والغرامة كبيرة لأنه نادٍ كبير.

في حوار داير من الصبح وهي كوكاكولا والاهلي اولا الاهلي متعاقد مع كوكاكولا من قبل القضيه الفلسـطينيه "بالتحديد أكثر من 11شهر" ، الناس كلها بتقول الاهلي في الشرق الجزائري الشرط الجزائي.. نادي كبير بحجم النادي الاهلي العقد بيبقى كبير و والشرط الجزائي بيبقا كبير pic.twitter.com/v5RjiIsUCh — 🇵🇸🦅👑King Hossame👑🦅 (@Hossameking74) April 23, 2024

ولم يقبل أكثر المشجعين هذا التبرير، حيث إن كل حملات المقاطعة تشمل منتجات تم التعاقد عليها منذ فترة، ومع ذلك شملتها قوائم مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

يشار إلى أن النادي الأهلي أعلن، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي توقيع عقد رعاية جديد مع شركة “بروميتيون تاير إيجيبت”، وغاب رئيس النادي محمود الخطيب عن المؤتمر الصحفي.