كيف يتعرف ضباط الأدلة الجنائية في غزة على هوية جثث الشهداء المتحللة؟ (فيديو)
كشف أحد ضباط إدارة الأدلة الجنائية في محافظة خان يونس بقطاع غزة كيفية قيامهم بالتعرف على الجثث المتحللة، والتأكد من هويات أصحابها.
وأفاد الضابط بأنهم يقومون باستخراج جثامين الشهداء، ثم يشرعون في عملية تصويرهم وتوثيق ما يرتدونه من ملابس، والتحفظ على المقتنيات التي تكون بحوزتهم.
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ضابط الأدلة الجنائية في #خان_يونس يوضح كيفية التعرف على الجثـ ـث المتحللة بالمقابر الجماعية pic.twitter.com/TeqmFp8YUI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 22, 2024
وذكر الضابط أنه عقب ذلك وبمساعدة الأهالي، يتم التحقق من شخصيات الشهداء عبر العلامات الفارقة الموجودة في كل جثة.
وكان الدفاع المدني الفلسطيني قد انتشل خلال الساعات الماضية 73 جثة جديدة من المقابر الجماعية في مجمّع ناصر الطبي بخان يونس، ليرتفع إجمالي الجثث إلى 283، كما اكتشف 3 مقابر جماعية أخرى، حفرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد توغلها في المدينة لعدة شهور قبل أن تتراجع على أطرافها الشرقية.