اعتصام طلابي في جامعة هارفارد يطالب بوقف الحرب على غزة

اعتصم عدد من طلاب جامعة (هارفارد) الأمريكية للمطالبة بوقف العدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر بدعم عسكري ومالي وسياسي من واشنطن.

وقالت لجنة التضامن مع فلسطين لطلبة جامعة هارفارد في بيان، إنه تم تعليقها لأسباب فنية وإن الجامعة لم تقدم توضيحا مكتوبا بشأن سياساتها عندما سُئلت. وكتبت المجموعة في بيان “لقد أظهرت لنا جامعة هارفارد مرارا وتكرارا أن فلسطين تظل الاستثناء لحرية التعبير”.

وقال عدد من طلاب جامعة كولومبيا، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إنهم يواصلوا الاحتجاج من أجل “فلسطين حرة”، ويطالبون بأن تكشف الجامعة عن “جميع الشركات والمؤسسات المستفيدة من الإبادة الجماعية وسحب استثماراتها منها، والعفو عن جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين واجهوا إجراءات تأديبية أو تم اعتقالهم”.

وأضاف الطلاب في بيان أن ” الحركة الطلابية الشجاعة والمستمرة تعزز الحركة الأكبر لتحرير فلسطين. الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون وجميع قطاعات المجتمع لن يستسلموا. سنواصل التواجد في الشوارع حتى تتحرر فلسطين.. ‏كلما حاولوا إسكاتنا كلما ارتفع صوتنا”.

The students aren’t backing down, but stand with Palestine until their demands are won!!

In a press conference today, the students at Columbia University reaffirmed their fight for a liberated Palestine and their demands that the university discloses & divests from all… pic.twitter.com/qI17o2wNBt

