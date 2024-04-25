طفل فلسطيني يفقد عينه جراء قصف إسرائيلي وأمه تناشد لعلاجه خارج غزة (فيديو)

ناشدت والدة الطفل أحمد محمد السرحي، لسرعة علاجه في الخارج لإنقاذ حياته بعد فقدان عينه وإصابته بنزيف داخلي جراء إصابته بشظايا قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت باكية في مقطع فيديو عبر الجزيرة مباشر، إن شظايا القصف الإسرائيلي أصابت ابنها بإصابات بالغة، فقد على إثرها عينه اليسرى، وتسببت له في نزيف داخلي لا يزال مستمرا حتى الآن، مناشدة لنقله لتلقي العلاج خارج غزة بسبب انعدام الإمكانيات في مستشفيات القطاع.

وأشارت إلى إصابتها وزوجها وأولادها الآخرين بالقصف نفسه، إلا أن حالة طفلها أحمد هي أشدّ إصابات الأسرة جراء القصف الإسرائيلي.

وخلّفت الحرب على قطاع غزة أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.