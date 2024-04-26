بن غفير يتعرض لحادث سير في مدينة الرملة (فيديو)

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير” لحادث سير أدى لانقلاب سيارته في مدينة الرملة الواقعة بين مدينتي يافا والقدس المحتلة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أفاد شهود عيان في موقع الحادث الذي شهد عملية طعن في وقت سابق من اليوم، بأن بن غفير تعرض للحادث عقب زيارته لموقع العملية، بعد أن قطع إشارة مرورية حمراء.

بدورها، قالت القناة 12 الخاصة إنّ حالة بن غفير بين طفيفة ومتوسطة، حيث تمّ نقله إلى مستشفى “عساف هروفيه” قرب تل أبيب لتلقي العلاج.

ويعد بن غفير أحد أبرز وجوه الحكومة اليمينية التي توصف بأنها الأكثر تطرفًا بتاريخ دولة الاحتلال، لا سيما بعد مواقفه المتطرفة، التي تمثلت بالإجراءات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون التي يشرف على إدارتها، ودعواته المتكررة لقتل الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، الذي تشن إسرائيل ضده حربًا دموية منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، ما خلف أكثر من 34 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلا عن الدمار الهائل في البنى التحتية لعموم القطاع، والتسبب بمجاعة كارثية بسبب الحصار، بحسب منظمات أممية ودولية.