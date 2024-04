نيويورك تايمز تكشف تفاصيل تمدد حركة الاحتجاج في أبرز الجامعات الأمريكية

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا لمراسلتها للشؤون الداخلية آنا بيتز، قالت فيه إنه بعد نحو أسبوع من قيام جامعة كولومبيا بقمع المتظاهرين المناصرين لفلسطين، الذين أقاموا مخيمًا على أرض الجامعة “امتدت حركات الاحتجاج والتخييم إلى العديد من الكليات والجامعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة”.

وأشارت الكاتبة إلى أن حملة الاعتقالات التي قامت بها قوات الشرطة في مختلف الجامعات الأمريكية طالت أكثر من 400 فرد.

وأوضحت آنا بيتز أن “احتجاجات الطلبة ضد الحرب في غزة، والروابط المالية والأكاديمية بين جامعاتهم وإسرائيل، وشركات تصنيع الأسلحة تصاعدت منذ أن قامت جامعة كولومبيا بفض مخيم الاحتجاج في 18 إبريل/نيسان الماضي”.

وأضافت أنه مع تصاعد حركة الاحتجاج، تم اعتقال عشرات من الطلبة في عدد من الجامعات منها جامعة كولومبيا، وجامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة تكساس.

ويشارك في الاحتجاجات طلبة من مختلف الأعراق والأديان، من بينهم مسلمون ومسيحيون ويهود، كما يشارك فيها أساتذة بالجامعات التي شهدت مظاهرات تندد بالحرب في غزة، وتعرض بعضهم للاعتقال.

وشاركت إحدى الناجيات من “الهولوكوست” في الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة، وقالت في كلمة وجهتها للطلبة “عانيت في طفولتي كل ما يعانيه أطفال غزة بشكل يومي. لا مبرر لقتل 15 ألف طفل في غزة. أنا فخورة بأن أكون هنا بينكم”.

“I am a Holocaust survivor. I experienced as a child every single thing a Gazan child is experiencing on a daily basis. There’s no excuse 4 the slaughter of 15K children. I am proud to be here with you.”

