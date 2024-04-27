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اعتقال عشرات الطلاب من جامعة نورث إيسترن لتضامنهم مع فلسطين (فيديو)

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27/4/2024-|آخر تحديث: 27/4/202408:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اعتقلت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم، نحو 100 من الطلاب المتضامنين مع فلسطين، عقب فضها اعتصاما أقيم أمام حرم جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

وقالت إدارة الجامعة في منشور على منصة إكس “في إطار عملية الإخلاء، أوقفت الشرطة نحو 100 شخص، وأُفرج عن الطلاب الذين أظهروا بطاقات انتسابهم إلى جامعة نورث إيسترن بينما جرى توقيف من رفضوا إثبات ذلك”.

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وأعلنت الجامعة في منشورها أنها ستُخضع الطلاب المشاركين في الاعتصام لإجراءات تأديبية في نطاق الجامعة وليس لملاحقة قضائية، مبدية زعمها أن المتظاهرين هتفوا بشعارات “عنيفة مهينة ومعادية للسامية” على غرار “اقتلوا اليهود” خلال احتجاجهم الليلة الفائتة داخل الحرم الجامعي.

وخلال الأيام الماضية، شهدت الجامعات الأمريكية حراكا طلابيا كبيرا داعما لفلسطين، ورافضا للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ومنددا بمساعدات الولايات المتحدة التي تقدمها إلى حليفتها إسرائيل.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فقد اعتُقل أكثر من 100 شخص في جامعة كولومبيا، وما لا يقل عن 45 آخرين في جامعة ييل الأسبوع  الماضي، خلال الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات