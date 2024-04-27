قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية يلتقون لبحث حرب إسرائيل على غزة.. ماذا دار في اللقاء؟

بحثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لدى تل أبيب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر، ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، وفق بيان صدر عن حماس على تلغرام.

ولم يذكر البيان مكان الاجتماع الذي يأتي بعد ساعات من تسلم حماس رد تل أبيب بشأن صفقة تبادل أسرى محتملة.

وقال البيان “بحث المجتمعون الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتحقيق الانسحاب الفوري الكامل والشامل، وإطلاق سراح الأسرى الأبطال، والسبل الكفيلة للتخفيف من معاناة شعبنا، وتعزيز صمود الجبهة الداخلية أمام غطرسة الاحتلال وعنصريته”.

بالصور | لقاء قيادي يضم قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية pic.twitter.com/hTYbUF6Bgl — قناة المنار (@TVManar1) April 27, 2024

وشدد المجتمعون على “ضرورة تطوير العمل الوطني والميداني لإجهاض مخططات الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته بالحرية والاستقلال والعودة”.

وأكدوا “ضرورة التواصل الوطني في سبيل تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، واستثمار هذا الصمود الأسطوري لينعكس إيجابا على بنية المؤسسة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وعلى قيادة وأدوات النظام السياسي والعمل الوطني الفلسطيني المشترك”.

كما اتفق المجتمعون على استمرار وتوسيع التشاور مع باقي فصائل المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج.

وأشاروا إلى “ضرورة الوصول لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل جادة ومشرفة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حماس تسلمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي سلمته إلى الوسيطين مصر وقطر في 13 إبريل/نيسان الجاري.

ومنذ أشهر تسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة تبادل أسرى وهدنة ثانية بين حماس وإسرائيل، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية، في حين تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.