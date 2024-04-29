البنتاغون: الرصيف العائم في غزة سيكلف واشنطن 320 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، إن الرصيف المؤقت الذي يبنيه الجيش الأمريكي لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة سيكلف واشنطن ما لا يقل عن 320 مليون دولار.

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينغ للصحفيين “هذا تقديرنا التقريبي في الوقت الحالي، نحو 320 مليون دولار”، وأضافت “هذه تكلفة أولية للرصيف المؤقت”.

وكان البنتاغون قد أعلن، الخميس، البدء ببناء الرصيف الذي يُتوقع تشغيله في مايو/أيار المقبل، والذي سيسهّل نقل المساعدات عبر السفن التجارية إلى منصة عائمة على بعد أميال من ساحل غزة، ونقلها إلى سفن أصغر لإحضارها إلى الرصيف وتحويلها إلى الأرض بواسطة الشاحنات للتوزيع.

وستُكلَّف منظمات غير حكومية على الأرجح بتوزيع المساعدات بعد وصولها إلى القطاع، وفق ما أفاد البنتاغون في وقت سابق.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل مارس/آذار الماضي، بعدما خفضت إسرائيل حجم المساعدات المنقولة برا.

ولا يزال الوضع الإنساني في غزة بائسا، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي إن جميع سكان القطاع البالغ تعدادهم 2.2 مليون نسمة يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن استشهاد 34488 معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 77 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع وتقارير أممية.