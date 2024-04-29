جيروزاليم بوست: تل أبيب تستعد لإصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار

قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن إسرائيل تستعد لإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال محتملة بشأن تصرفاتها في غزة، فيما حذر ووزير الخارجية الإسرائيلي من رد فعل عنيف.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل أصدرت تعليمات لسفاراتها في الخارج بالاستعداد لرد فعل عنيف “معاد للسامية”، على حد وصفها، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد كبار القادة الإسرائيليين، وضباط الجيش، بسبب أفعالهم في غزة، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي.

وأضافت جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس بعث برسائل حول هذا الموضوع إلى البعثات الإسرائيلية والمنظمات اليهودية في الخارج، مقترحًا أن تعمل الأخيرة مع السلطات المحلية على تعزيز الأمن، كما تحدث مع وزير شؤون الشتات “عميحاي شيكلي” حول هذه القضية.

في السياق أشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدرأي بيان رسمي بشأن الإجراءات المعلقة، منذ أن أكد المدعي العام “كريم خان” في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أنه يحقق في الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، فيما تخشى إسرائيل أن يخطط خان لإصدار أوامر اعتقال في المستقبل القريب، وربما حتى هذا الأسبوع.

وبحسب الصحيفة، قال كاتس، إنهم يتوقعون من المحكمة الجنائية الدولية أن تمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار في المستويين السياسي والأمني، مضيفًا أنه “لا يوجد شيء أكثر تشويها من محاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها”، ضد من وصفه بـ”العدو القاتل الذي يدعو علنا ​​إلى تدمير دولة إسرائيل”، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”حملة جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة لتدمير حماس”.

كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي بحسب الصحيفة على الضرر الذي سيلحق بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، والذي سيوفر دفعة معنوية لحماس و”محور الإسلام المتطرف بقيادة إيران الذي نقاتل ضده”، على حد تعبيره الذي نقلته الصحيفة.

وكان كاتس قد نشر في وقت لاحق على منصة إكس أن من سماهم “كبار القتلة”، مثل “المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد حماس في غزة يحيى السنوار، ينتظرون على أمل أن تحاكم المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل.

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من جهته قال “يوفال شاني” الزميل البارز في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، والخبير القانوني الدولي، إنه يمكن لخان إصدار مثل هذه المذكرات في هذه المرحلة من العملية. وأضاف أنه إذا فعل ذلك، فمن المرجح أيضًا أن يصدر خان “مذكرات اعتقال ضد قادة حماس، موضحًا، أنه من المتوقع أن يسلم الأشخاص الذين ستصدر بحقهم مذكرات الاعتقال أنفسهم إلى المحكمة، وإذا لم يفعلوا ذلك، فعليهم تجنب السفر إلى البلدان التي يمكنها تسليمهم.

وبحسب الصحيفة فإن شاني أعطى مثالًا على ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحقه في مارس/آذار 2023 بسبب تصرفاته في أوكرانيا، إذ كان بوتين حريصٍا للغاية على المكان الذي يسافر إليه.

وأكد الخبير القانوني إن أولئك الذين يفشلون في المثول أمام المحكمة في النهاية سيفقدون حقهم في استئناف لائحة الاتهام ضدهم، واصفًا إسرائيل في الوقت الحاضر بأنها في حالة من الجهل الشديد، لأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء، كما لا تعرف ما هي الاتهامات التي سيتم تفصيلها في لوائح الاتهام، مشددًا على أن تقييم مدى عمق الهوة التي تجد القيادة الإسرائيلية نفسها فيها هو أمر من سابق لأوانه.