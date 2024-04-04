شاهد: وفاة إمام مسجد بعد رفعه أذان الفجر في العراق

تداول ناشطون على منصات التواصل في العراق، مقطع “فيديو” من كاميرات المراقبة يوثق لحظة وفاة إمام وخطيب أحد المساجد في مدينة السليمانية شمالي العراق بعد رفع أذان الفجر.

ونشرت شبكة “رووداو” الإعلامية مقطع “فيديو” قالت إنه لوفاة إمام ومؤذن أحد المساجد في منطقة رابرين بمحافظة السليمانية شمالي العراق، بعد رفع أذان فجر يوم الثلاثاء الماضي.

وحمل المصلون الإمام إلى خارج المسجد حيث كان لا يزال على قيد الحياة، لكن وسائل إعلام محلية أكدت وفاته لاحقًا.