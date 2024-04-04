مستشار حميدتي يرد على اتهام “الدعم السريع” بارتكاب انتهاكات في ولاية الجزيرة (فيديو)

نفى عمران عبد الله حسن، مستشار قائد قوات الدعم السريع، ارتكاب قواتهم انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في ولاية الجزيرة.

ولدى مواجهته في مقابلة على شاشة الجزيرة مباشر، الأربعاء، بوجود تقارير من الأمم المتحدة توثق تلك الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع، ادعى أن هذه التهم كلها “محض افتراء”، وأن الأمم المتحدة وغيرها تستقي معلوماتها من المنتمين للنظام السابق، على حد تعبيره.

واستدرك حسن قائلًا: “أنا لا أنفي تمامًا أن يكون هناك جزء من الانتهاكات وهذه إفرازات حرب طبيعية، لكن هناك الآلاف من المجرمين الذين تم إطلاقهم من السجون وهم يعيثون في الأرض فسادًا بعد أن تم استيعابهم من قبل الاستخبارات العسكرية وإلباسهم ملابس قوات الدعم السريع”.

وردًا على سؤاله عن البيانات التي تصدرها قوات الدعم السريع التي تقر بوجود ما يسمونه بـ”المتفلتين” أجاب بأنهم لا يعنون بتلك التسمية قوات الدعم السريع، وإنما أولئك “المجرمون” الذين أُطلق سراحهم من السجون.

شاهد.. كيف تهرب مستشار قائد قوات الدعم السريع من الرد على اتهامات بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في ولاية الجزيرة#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/MuXnrsloXV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2024

وأضاف حسن أنه في اليومين الماضيين حدث تبادل لإطلاق النار بين قوات الدعم وبين هؤلاء “المتفلتين” الذين يروعون المواطنين، انتهى بقتل عدد منهم وضبط عدد آخر ينتمون للجيش يحملون رتبًا وأرقامًا عسكرية، على حد زعمه.

وفي إشارة منه لعدم صحة التقارير التي ترصد الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وغيرها، طالب حسن بوجود لجنة مستقلة لتقصي الحقائق من الميدان.