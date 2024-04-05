نصف عام من الحرب.. كيف مرّ على المسنّين في غزة؟ (شاهد)

ستة أشهر من هذه الحرب تعادل مآسي 60 سنة

أجمع عدد من المسنّين الغزيين على أن الحرب الدائرة في القطاع قاسية جدا، وأن قوة ومآسي الستة الأشهر من هذه الحرب تعادل مآسي 60 سنة.

وعلق المسنّ الفلسطيني مصطفى المزين على نصف عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قائلًا “والله ما مر علينا أيام مثل الأيام هذه في التاريخ، العمر كله كوم والــ6 شهور دول كوم”.

وبرر المزين وصفه لفترة الحرب بهذه الكلمات قائلًا “بسبب العذاب اللي أحنا فيه”، مؤكدًا أنه تم انتشاله من تحت أنقاض منزله بعد أن ظل قرابة ساعتين بين الحياة والموت.

شهور سوداء

أما المسنّة الفلسطينية ضحى زعرب فتقول “6 شهور مروا عليّ سواد”، مشيرة إلى استشهاد ابنها وحفيدها.

وتعدد ضحى بحسرة معاناتها خلال رحلة نزوح صعبة انتهت باستقرارها داخل خيمة برفقة 14 شخصا، قائلة “قلة أكل وقلة مياه وخيام ورمل وديدان ودبان (حشرات) ومرض، وبنت ابني صار معها فقر دم نتيجة قلة الأكل”.

كأنها 60 سنة

ووصف المسنّ الفلسطيني سمير شراب فترة الحرب بقوله “6 شهور مرّوا عليّ كأنهم 60 سنة إذا مش أكثر كمان”، مؤكدًا أن اللسان يعجز عن التعبير عن معاناة المسنّين خلال الحرب على غزة الدائرة منذ 6 أشهر.

وأضاف سمير بيأس أن معاناتهم تتجسد في كل شيء يحاولون الحصول عليه من طعام ومياه وسكن، مشيرًا إلى عدم توفر الدواء “أنا مريض سكر والدواء مش موجود والموجود غالي جدًّا”.

“إما يرحّلونا أو يموّتونا”

وأعلنت المسنّة مها عصفور خوفها الشديد جراء إمكانية نزوحها مرة أخرى برفقة عائلتها إلى مكان آخر وقالت “مش مستعدة أفقد حد ثاني من عيلتي أزواج بناتي مفقودين وفقدت 40 فردًا من أسرتي”.

وأضافت “إذا كان لا بد من نزوح ثاني فليكن على بيوتنا حتى لو نقعد فوق حجار بيوتنا ربنا قدر الإشي هذا راضيين”، مؤكدة معاناتها الصعبة خلال أشهر الحرب الستة واضطرارها إلى النزوح عدة مرات برفقة عائلتها.

وختمت مها حديثها بإصرار لا يخلو من خوف “يا إما يرحّلونا على بيوتنا يا إما يموّتنا بسرعة”.