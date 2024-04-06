وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة بعد دعوة مصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفدا من الحركة سيتوجه، غدا الأحد، إلى القاهرة، برئاسة خليل الحية، بعد دعوة مصرية لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المصدر في تصريحات للجزيرة، أن اتصالات مكثفة جرت بين رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، والوسطاء خلال الساعات الأخيرة لاستئناف التفاوض بالقاهرة، موضحا أن هنية أكد للوسطاء أن أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ على قاعدة وقف إطلاق النار الدائم.

وقد أصدرت حركة حماس اليوم السبت، بيانا أكدت فيه تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس/آذار، وقالت إن ما جاء فيه مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها.

وتابع البيان “مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم. وصفقة تبادل أسرى جادة”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بعث برسالتين أمس الجمعة، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن تسريع مفاوضات وقف إطلاق النار.

وتأتي الرسالتان تزامنًا مع أنباء عن لقاء مرتقب لمدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز مع مسؤولين كبار من قطر ومصر وإسرائيل في القاهرة لبحث مسألة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، المستمرة حاليًّا، إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.