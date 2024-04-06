115 برلمانيا فرنسيا طالبوا الرئيس ماكرون بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ما القصة؟

طالب 115 برلمانيا فرنسيا من مجلسي النواب والشيوخ الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وعبر منشور على منصة إكس، شاركت ماتيلد بانوت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية المعارض، الرسالة المشتركة التي أرسلها إلى ماكرون 115 برلمانيا معارضا.

وذكر البرلمانيون الذين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة، في الرسالة، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز حاجز 33 ألفا في الأيام المقبلة.

وردًّا على هذه المأساة، ذكر البرلمانيون أن محكمة العدل الدولية قضت في يناير/كانون الثاني الماضي، بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة، وطلبت من إسرائيل منع ذلك.

📝 Parce que la France ne doit pas, ne peut pas s'affranchir du droit international, 115 parlementaires demandent expressément au Président de la République de stopper immédiatement la vente d’armes à Israël. Le rôle de la France est de promouvoir la paix, pas de se rendre… pic.twitter.com/TwJykVg87c — Mathilde Panot (@MathildePanot) April 5, 2024

ومما جاء في رسالة النواب الفرنسيين أن “دور فرنسا هو تعزيز السلام، وليس التواطؤ في الإبادة الجماعية”، محذرين الحكومة من أن تخالف فرنسا المعاهدات الدولية التي وقعت عليها بمواصلة تقديم المعدات العسكرية لإسرائيل.

وذكرت الرسالة أن العديد من نواب المعارضة طالبوا الحكومة بضرورة تقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية للجيش الإسرائيلي في ظل ارتكابه إبادة جماعية في غزة.

وأشارت إلى أن العديد من أعضاء الحكومة أفادوا بأن فرنسا أرسلت مواد عسكرية تتعلق بالنظام الدفاعي إلى إسرائيل.

ودعا البرلمانيون، ماكرون، إلى التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة، من أجل المساهمة في السلام.

وأشاروا إلى أن دولا أخرى مثل كندا وهولندا اتخذت قرارات مماثلة. وقالوا للرئيس ماكرون: “لا يمكنك المخاطرة بأن تكون فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.