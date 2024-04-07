بينهم ضابط.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 عسكريين في معارك جنوب غزة

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسماء 4 جنود قُتلوا في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 604 منذ بدء القتال البري هناك، وذلك مع مرور 6 أشهر على العدوان الذي يشنه على القطاع.

وقال الجيش في بيان إن أفراد “الكوماندوز” الأربعة قُتلوا أمس السبت في جنوب غزة، بعد أسابيع من التراجع النسبي في حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلنت أمس إجهاز مقاتليها على 14 جنديًّا إسرائيليًّا في مواجهات بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام إن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، وإصابة عدد آخر في حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

وتمكن مقاتلو القسام من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 في المنطقة ذاتها، وفق المنشور.

وأردفت القسام أنه فور تقدم قوات الإنقاذ (الإسرائيلية) للمكان ووصولهم إلى وسط حقل ألغام أُعد سابقًا، جرى استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

وتابعت القسام، في منشور لاحق، أن مقاتليها أكدوا مقتل 6 جنود وتحولهم إلى أشلاء في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس.

ولفتت إلى أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوات النجدة والجنود الذين فروا من المكان وتحصنوا في أحد المنازل المحيطة بمنطقة الحدث بعبوة مضادة للأفراد، وأكدوا مقتل 3 جنود وتحولهم إلى أشلاء، وإصابة عدد آخر بجروح.

נשבר הלב: הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם. סרן עידו ברוך, בן 21, מתל מונד, מפקד צוות בביה״ס לקומנדו, שירת ביחידת אגוז, עוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. סמל אמיתי אבן שושן, בן 20, מעזריאל, לוחם בהכשרה בביה״ס לקומנדו, עוצבת הקומנדו, נפל… pic.twitter.com/wm5GEJiqSm — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) April 7, 2024

كما أعلنت الكتائب استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105، واستهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي الأمل بمدينة خان يونس.

وأكدت القسام أن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة العمل الفدائي في حي الأمل.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ​​أصيب 3193 جنديًّا إسرائيليًّا، من بينهم 1552 أصيبوا منذ بداية الحرب البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.