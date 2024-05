الولايات المتحدة تدرس جلب فلسطينيين من غزة بشرط

قالت شبكة (سي بي إس نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس جلب فلسطينيين من قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بصفة لاجئين.

وذكرت الشبكة في تقرير، نقلا عن وثائق حكومية، أن مسؤولين كبارا ناقشوا التطبيق العملي لخيارات مختلفة لإعادة توطين فلسطينيين من غزة، ولكن بشرط أن يكون لديهم أقرباء مباشرون (من الدرجة الأولى) من المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين.

ووفقا للتقرير، تتضمن الخيارات استخدام برنامج قبول اللاجئين الأمريكي لمنح وضع اللاجئ لأولئك الذين تمكنوا من الفرار من غزة إلى مصر.

ورجّح التقرير أن يكون التنسيق مع مصر مطلوبا لإخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم بصفة لاجئين إذا كان لديهم أقرباء أمريكيون.

