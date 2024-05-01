الولايات المتحدة تدرس جلب فلسطينيين من غزة بشرط

قالت شبكة (سي بي إس نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس جلب فلسطينيين من قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بصفة لاجئين.

وذكرت الشبكة في تقرير، نقلا عن وثائق حكومية، أن مسؤولين كبارا ناقشوا التطبيق العملي لخيارات مختلفة لإعادة توطين فلسطينيين من غزة، ولكن بشرط أن يكون لديهم أقرباء مباشرون (من الدرجة الأولى) من المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين.

ووفقا للتقرير، تتضمن الخيارات استخدام برنامج قبول اللاجئين الأمريكي لمنح وضع اللاجئ لأولئك الذين تمكنوا من الفرار من غزة إلى مصر.

ورجّح التقرير أن يكون التنسيق مع مصر مطلوبا لإخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم بصفة لاجئين إذا كان لديهم أقرباء أمريكيون.

The Biden administration is considering bringing certain Palestinians to the U.S. as refugees, a move that would offer a permanent safe haven to some of those fleeing war-torn Gaza, according to internal federal government documents obtained by CBS News. https://t.co/JKlEq2uxrx — CBS News (@CBSNews) April 30, 2024

وبعد مرور نحو 7 أشهر على الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، مما دفع 85% من سكان القطاع إلى النزوح الداخلي، وسط حصار إسرائيلي خانق على إدخال الغذاء والمياه النظيفة والدواء إلى القطاع، وفقا للأمم المتحدة.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائل للبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.