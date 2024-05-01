جيروزاليم بوست: استطلاع يُظهر أن أكثر من نصف الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورا

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن 58% من الإسرائيليين يرون أنه يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستقالة فورا، ويشمل ذلك 28% من الناخبين الذين صوتوا للكتلة النيابية المساندة لنتنياهو، وذلك وفق استطلاع حديث للرأي نشرته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أمس الثلاثاء.

كما أظهر الاستطلاع أن 48% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة وزير الدفاع يوآف غالانت فورا، وترتفع النسبة إلى 50% لمن يرغبون في استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وإلى 56% لمن يطالبون باستقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار على الفور.

وفيما يتعلق بموعد الانتخابات العامة المقبلة، يرى 58% ممن شملهم استطلاع الرأي أنه يجب تقديم موعدها، كما طالب 37% بيني غانتس -الوزير بمجلس الحرب- بمغادرة الحكومة الحالية التي يتزعمها نتنياهو.

توقعات لنتائج الانتخابات المقبلة

كما أظهر الاستطلاع أنه إذا أُجريت الانتخابات النيابية في إسرائيل اليوم فسيفوز حزب الوحدة الوطنية -الذي يتزعمه غانتس- بـ31 مقعدا من مقاعد الكنيست، بينما سيحصل حزب الليكود -الذي يتزعمه نتنياهو- على 18 مقعدا، مما يعني أن حزب غانتس سيكون الحزب الأكبر في الكنيست.

وطبقا لنتائج الاستطلاع، فإن التكتل الذي يساند نتنياهو سيحصل على 50 مقعدا، بينما سيحصل التكتل المساند لكل من غانتس ويائير لابيد -زعيم المعارضة الحالي- على 65 مقعدا.

يشار إلى أن المظاهرات الرافضة لسياسة نتنياهو اتسع نطاقها في الأسابيع الأخيرة، خاصة من جانب أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، ومجموعات سياسية أخرى شاركت في حراك رافض لسياسات نتنياهو قبل بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.