شاهد: مؤيدون لإسرائيل يعتدون على طلاب معتصمين داخل حرم جامعة كاليفورنيا

اعتدى عدد من المؤيدين لإسرائيل على طلاب كانوا معتصمين داخل الحرم الجامعي لجامعة كاليفورنيا بولاية لوس أنجلوس، في محاولة منهم لفض الاعتصام بالقوة.

وكان الطلاب الداعمون لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة قد تجمعوا في مخيم بحرم الجامعة، مطالبين إدارة الجامعة والإدارة الأمريكية بوقف الحرب ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأطلقت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع لوقف الاعتداء وفض الاشتباك بين الفريقين، داعية الجميع إلى وقف العنف واحترام القوانين الجاري بها العمل داخل الجامعات.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن الاعتداءات “وقعت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، داخل المخيم المؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا، بعد ساعات من إعلان الجامعة يوم الثلاثاء أن المخيم ‘غير قانوني وينتهك سياسة الجامعة’، وتحذيرها من أن الطلاب الذين لم يغادروا سيواجهون احتمال إيقافهم عن العمل أو طردهم”.

وأضافت الصحيفة أنه قبل منتصف الليل بقليل، وصلت مجموعة كبيرة من المتظاهرين يرتدون ملابس سوداء وأقنعة بيضاء إلى الحرم الجامعي، وحاولوا هدم الحواجز المحيطة بالمخيم، بينما احتشد الطلاب المعتصمون للدفاع عن محيط المعسكر.

وتابعت أن هذا الاعتداء يُعَد الأسوأ في الحرم الجامعي منذ أن أقام المتظاهرون الذين يدعمون إسرائيل منطقة نفوذ بالقرب من المكان الذي كان يخيّم فيه المتظاهرون المطالبون بوقف الحرب على غزة.

وكانت جامعة كاليفورنيا قد استدعت، الاثنين الماضي، الشرطة المحلية لمنع الصدام بين معارضين للحرب على غزة ومؤيدين لإسرائيل.

وبينما تتواصل الحركة الاحتجاجية بالجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف الحرب في غزة، أصبح المحتجون المناهضون للحرب وللدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل أكثر صخبا ووضوحا بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بعد أن اتسع حجم المخيم المؤيد للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي.

وعلى مدار أسبوعين، اتسعت رقعة الحركة الاحتجاجية الطلابية التي اندلعت بعد اعتقال أكثر من 100 شخص في جامعة كولومبيا، إذ باتت تشمل جامعات تكساس وأتلانتا وبوسطن.