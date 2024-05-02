تفاصيل مروعة.. أب يخسر كل عائلته في قصف الاحتلال لمنزله وسط غزة (فيديو)

كشفت صور وفيديوهات نشرتها قناة الجزيرة مباشر، تفاصيل مروعة لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الفطايرجي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتضمنت الصورالمتداولة بقايا عمارة متهدمة كان يوجد بها أكثر من 40 مدنيًا بين نساء وأطفال وشيوخ.

وقال أحد سكان المخيم “كنت واقفًا بالقرب من العمارة مع ابنتي تحت ظلام الليل، وفجأة وقع الانفجار الذي ظننت أنه أصاب العمارة المجاورة لنا، لكن بعد ذلك تهاوت العمارة فوق رؤوسنا، وجدت ابني في حضن أمه وقد استشهدا”.

وأضاف “أخذت ابني في حضني وبعدها سقطت لأكتشف أنني مصاب على مستوى الرجلين معًا”. وتابع “انتقلت من مكاني بشق الأنفس، لأجد جثماني أمي وابن أخي ممددان وفوقهما الكثير من الأسمنت المسلح”.

واستطرد قائلًا بعدها بقليل “وجدت أبنائي جميعًا وقد استشهدوا تحت الركام.. حتى النازحين الذين كانوا في العمارة استشهدوا”

تفاصيل مروعة يرويها فلسطيني عن استهداف الاحتلال لمنزل عائلة الفطايرجي في مخيم المغازي وسط #غزة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/PPXVmZpFKi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 2, 2024

وقال المواطن الغزاوي “جيش الاحتلال استهدف عن سبق إصرار وترصد منزل الفطايرجي الذي كان يضم 42 فردًا جميعهم استشهدوا في القصف الدموي”.

وقال وهو يغالب دموعه “الإسرائيليون أخذوا مني كل الأحاسيس والمشاعر وبعدما قتلوا جميع أولادي وأسرتي لم يتبق لي شيء أعيش من أجله. الحياة لم تعد تهمني”.