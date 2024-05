جامعتا أكسفورد وكامبريدج العريقتان تنضمان إلى الحراك المناصر لفلسطين

بدأ طلبة جامعتي أكسفورد وكامبريدج المرموقتين في بريطانيا مظاهرات مناصرة لفلسطين، على غرار المظاهرات التي بدأت من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وامتدت إلى العديد من الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقام طلبة مناصرون للقضية الفلسطينية في جامعة أكسفورد بنصب الخيام في حديقة متحف بيت ريفرز بمحيط الجامعة الشهيرة.

وأكدت المجموعة، التي أطلقت على نفسها اسم منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين، في منشور على منصة إكس، أن جامعة أكسفورد سهّلت الإبادة الجماعية من خلال الاستثمار في شركات تتعاون مع إسرائيل.

وطالب الطلبة المشاركون في المظاهرة الجامعة بقطع علاقاتها مع الشركات المعنية، وذكروا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة تُدعى “كامبريدج من أجل فلسطين”، مكونة من طلبة جامعة كامبريدج، أنهم سيخيّمون في شارع “كينغ باريد” احتجاجًا على استثمار جامعتهم في شركات متعاونة مع إسرائيل.

