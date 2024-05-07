في وداع ابنته الشهيدة “بديش أحط عليكِ التراب يابا” (فيديو)

تداول رواد المنصات الرقمية مقطعًا مصورًا لأب فلسطيني لا يقوى على وداع طفلته التي استشهدت جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

يكشف عن وجهها، يطالعه ثم يقبّله وهو يتمتم بحرقة “بديش أحط عليكِ التراب. همّه بدهم يحطوه. أنا ما ليش دعوة”

يأبى عقله أن يستوعب وجع الرحيل، وهو الذي دفن أخاها قبلها!

يذرع المكان جيئة وذهابًا، يردد اسمها، يخبر من معه أن “ريم” هنا لكنها ماتت وسيضعون عليها التراب، فما فائدة عثورهم عليها؟!

صورة أخرى من صور المأساة في غزة، التي تشتعل فيها الحرب الإسرائيلية منذ أكثر من 7 أشهر على التوالي دون هوادة، مخلفة 34 ألفًا و789 شهيدًا، و78 ألفًا و204 مصابين، أغلبهم من النساء والأطفال، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.