“أنتِ عار على جامعتنا”.. طالبة تلاحق رئيسة جامعة كولومبيا وتدعوها إلى الاستقالة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل لطالبة تلاحق رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، وتوجه إليها الحديث داعية إياها إلى تقديم استقالتها، على خلفية الإجراءات التي قامت بها للتصدي للمظاهرات الداعمة للفلسطينيين، حيث طلبت تدخل الشرطة لفض الاعتصام داخل حرم الجامعة.

ووجهت الطالبة أسئلة إلى نعمت باستنكار بالغ “كيف تتجرئين على معاملة طلابك بهذه الطريقة؟ يجب أن تشعري بالسوء والخجل من نفسك. كم يدفعون لك لمعاملة طلابك كأنهم حثالة ومجرمون؟! لقد رفعوا السلاح علينا، كيف تجرأتِ؟!”.

“كم يدفعون لك لتعاملي طلابك كالمجرمين؟”.. طالبة تطارد #نعمت_شفيق رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/8ZRHhTIGrM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2024

وقابلت نعمت ملاحقة الطالبة بابتسامة مصطنعة دون أن تكلف نفسها عناء الرد، بينما استمرت الطالبة الغاضبة في دعوتها إلى الاستقالة مخبرة إياها بأنهم لا يريدونها لأنها “عار على جامعتهم”.

وتواجه نعمت موجة كبيرة من الانتقادات والتنديد في أوساط الطلبة الذين يتهمونها بالوشاية وتقويض “قيم الجامعة”، وتجاهل الخصوصية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وبالتضحية بحرية التعبير من خلال مناشدة الشرطة يوم الخميس 18 من إبريل/نيسان التدخل لتفريق التجمع المناصر للفلسطينيين.

واستدعى مجلس النواب الأمريكي نعمت شفيق في الأيام الماضية لاستجوابها عن كيفية إدارتها للاحتجاجات داخل جامعة كولومبيا، لكنها وفق وسائل إعلام أمريكية لم تذكر أي شيء بشأن حرية التعبير عن الرأي أو سلمية المظاهرات والاحتجاجات، على عكس ما فعله رؤساء جامعات آخرون في جلسات سابقة، بل إنها أكدت منذ اللحظة الأولى التي وقفت فيها للحديث أنها ملتزمة “بشكل شخصي” بالتصدي بكامل طاقتها لكل أشكال “معاداة السامية”.

وكان لاستدعاء رئيسة جامعة كولومبيا شرطة الولاية أثر كبير في زيادة حدة المظاهرات وانتشارها في جامعات أخرى، بالتوازي مع تصاعد المواجهات بين الشرطة والطلبة في تلك الجامعات.