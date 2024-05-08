الجيش الإسرائيلي: 18 قذيفة من غزة استهدفت كرم أبو سالم ورعيم

كشف الجيش الإسرائيلي أن 18 قذيفة أُطلقت على منطقتي كرم أبو سالم ورعيم في جنوبي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة للشهر الثامن على التوالي.

وقال الجيش، في بيان عبر منصة إكس، مساء أمس “أُطلقت 18 قذيفة من منطقة رفح باتجاه كرم أبو سالم ورعيم، وانطلقت صفارات الإنذار يوم الثلاثاء”، وفق البيان.

دوي صفارات الإنذار

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن صفارات الإنذار “دوت في مستوطنات رعيم وكيسوفيم وعين هشلوشاه”.

وفي حين يزعم الجيش الإسرائيلي استهداف معبر كرم أبو سالم، مما يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تؤكد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها تهاجم مواقع عسكرية في المنطقة.

ولم يتطرق جيش الاحتلال إلى وجود خسائر بشرية أو مادية من عدمه.

قصف قاعدة عسكرية

ومساء الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام في بيان مقتضب أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في وقت سابق الثلاثاء، إن نحو 30 صاروخًا أُطلق من غزة على بلدات منطقة الغلاف، وجرى اعتراض حوالي نصفها، والبقية سقطت في مناطق مفتوحة.

بينما أفاد المجلس الإقليمي أشكول (يضم 32 مستوطنة) بأن إطلاق الصواريخ تسبب في اندلاع حريق بمنطقة ناحال هابسور دون تسجيل إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل أحد جنوده جراء إطلاق صواريخ وقذائف هاون من غزة على موقع عسكري قرب منطقة كرم أبو سالم يوم الأحد، مما رفع عدد قتلاه في ذلك الهجوم إلى 4، إضافة إلى 10 جرحى.

عملية “محدودة النطاق”

ويأتي قصف الثلاثاء من غزة على إسرائيل بعد ساعات من سيطرة جيشها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، ضمن ما تزعم أنها عملية “محدودة النطاق” مستمرة في رفح منذ صباح الاثنين.

وتتصاعد تحذيرات دولية من تداعيات كارثية لاجتياح رفح على الحدود مع مصر، حيث يوجد في المدينة نحو 1.5 مليون فلسطيني، بينهم 1.4 مليون أجبرتهم إسرائيل على النزوح.