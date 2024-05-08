تقرير يؤكد تأثّر سوق السيارات في إسرائيل بالمقاطعة التركية

أقرّت بعض شركات استيراد السيارات في إسرائيل، بتأثّر السوق المحلي بسبب قرار تركيا بتوقيف التبادل التجاري بين البلدين، حسبما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وبحسب القناة، أبلغت شركة (يونيون موتورز) المستوردة لسيارات تويوتا اليابانية، عملائها أنه “من المتوقع أن يكون للقيود التجارية بين إسرائيل وتركيا تأثير مباشر وفوري على توريد العديد من موديلات تويوتا التي يتم تصديرها من تركيا إلى إسرائيل، من بينها تويوتا كورولا و(سي إتش آر)”.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن هذين الطرازين من تويوتا بالتحديد كان عليهما طلب كبير داخل الأراضي المحتلة، خاصة من شركات التأجير، وهو ما سيتسبب في مشكلة تواجه السوق المحلي في الفترة المقبلة.

ونقلت القناة أيضًا، عن الشركة التي تستورد موديلات من “هيونداي” من تركيا، قراراها بتعليق الطلبيات المستقبلية على بعض طرازات هيونداي.

“أوقفنا كافة أشكال التجارة مع إسرائيل”.. تصريح تركي يثير غضب الإسرائيليين#الجزيرة_مباشر | #تركيا pic.twitter.com/qNVV85y6EV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 2, 2024

وبرّرت الشركة القرار بأنه “في الأيام الأخيرة كان هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الواردات من تركيا، ونتيجة لعدم اليقين بشأن الإمدادات المستقبلية، وكإجراء وقائي استباقي، فقد تقرّر في هذه المرحلة تعليق الطلبيات على طرازات I10 وI20 وBayon، ونحن نعمل مع الشركة المصنّعة على إيجاد حلول للتسليم”.

وقالت القناة الإسرائيلية، إنه من المتوقع ان تتأثر صناعة السيارات في إسرائيل بشكل عام نتيجة تأخير توريد قطاع غيار السيارات التي يتم تصنيعها من تركيا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث مزيد من التأخير في توريد الحافلات والشاحنات الثقيلة والمقطورات.

وأعلنت وزارة التجارة التركية في وقت سابق، تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، وذلك بسبب مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، مؤكدة أنها لن تتراجع عن قراراها إلا بعد السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا قيود، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن.

Ülkemizin İsrail ile Ticaret Konusunda Almış Olduğu Kararlara İlişkin Basın Açıklaması (02.05.2024) pic.twitter.com/HwhMscfftZ — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 2, 2024

وبلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا 6.8 مليارات دولار في عام 2023.

وفرضت تركيا الشهر الماضي قيودًا تجارية على إسرائيل بسبب ما قالت إنه رفض إسرائيل السماح لأنقرة بالمشاركة في عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات إلى غزة، واستمرار الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة من أكثر من 7 أشهر، مخلفًا حتى اليوم الأربعاء 34 ألفًا و844 شهيد، و78 ألفًا و404 مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.