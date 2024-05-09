“سندكُّ هيبة جيشكم”.. القسام تبث مقطعا لقصف قوات الاحتلال شرق رفح بقذائف الهاون (شاهد)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو يظهر قصف عناصرها رتلا من القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق مدينة رفح، بقذائف الهاون.

وأظهر المقطع الذي عنونته المقاومة بعبارة “سندكّ هيبة جيشكم” مقاتلين من سلاح المدفعية بكتائب القسام أثناء تجهيزهم لعدد من مدافع الهاون ثم حشوها بالقذائف وإطلاقها في لحظة واحدة صوب أهدافها.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت في وقت سابق، إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة اتجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيا خلال الأشهر الـ3 الأخيرة.

وأوضحت الإذاعة أنه تم إطلاق 113 صاروخا في إبريل/نيسان الماضي بمعدل 3 أو 4 في اليوم، مضيفة “هذا ليس بالضبط ما كنا نتوقعه في هذه المرحلة من الحرب”.

ومنذ بدء عدوانها على غزة الذي دخل شهره الثامن، أعلنت إسرائيل مقتل 614 من عسكرييها وإصابة 3361 آخرين، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

وبدعم أمريكي، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.