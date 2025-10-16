عليها علامات تعذيب.. صحة غزة تستلم 30 جثمانا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس عن استلام 30 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم، إن إجمالي عدد جثامين الشهداء التي تم استلامها بواسطة الصليب الأحمر ارتفع إلى 120 جثماناً، لشهداء، كانت سلطات الاحتلال تحتجزها.

دفعة ثالثة من جثامين الشهداء

وأفادت مراسلة الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، بوصول دفعة ثالثة من رفات وجثامين شهداء فلسطينيين كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.

وبيّنت الصور الخاصة بالجزيرة مباشر، وصول عربات الصليب الأحمر، التي تنقل جثامين الشهداء بعدما تسلمتها من الاحتلال، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن صفقة التبادل.

آثار تنكيل على جثامين الشهداء

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم الخميس، أن بعض جثامين الشهداء المستلمة من الاحتلال تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وعصب الأعين.

وجددت الوزارة التأكيد على أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

التعرف على هوية 4 شهداء

وذكرت الوزارة في البيان الصحفي، أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية 4 شهداء من قبل ذويهم، من خلال رابط الاستدلال الذي تم نشره من قبل الوزارة.

ويأتي تسلم جثامين الشهداء الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووقَّع عليه قادة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.