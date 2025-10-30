شاهد: الحياة تعود لجامعة الأزهر بعد انتهاء الحرب على غزة

فتحت جامعة الأزهر في غزة أبوابها المدمرة للطلبة مجددا، عبر إعادة المُعلقين منهم إلى التعليم المباشر لإكمال تعليمهم واستقبال الناجحين منهم في الثانوية العامة للانتساب إلى التخصصات الأكاديمية.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، دمر جيش الاحتلال عددًا من مباني ومرافق الجامعات الفلسطينية بغزة، وأبرزها جامعة “الأزهر”، التي تقع وسط القطاع، والتي نهضت من تحت الركام لمواجهة مشاريع الاحتلال في تجهيل الشعب الفلسطيني.

ازدهار غزة بالتعليم

وقال محمد شبير، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه في إطار التعافي من الآلام التي خلفتها حرب الإبادة، فإن جامعة الأزهر تعود لتنهض بالتعليم ويعود طلبتها لمقاعدهم بشكل يليق بالناجحين في الثانوية العامة، وكذلك الطلبة القدامى الذين كانوا يتلقون محاضراتهم إلكترونيًا رغم المعيقات الأمنية واللوجستية المتعلقة بعدم توفر الكهرباء والإنترنت.

وأضاف شبير في تصريحات للجزيرة مباشر “الطلبة جاؤوا لجامعة الأزهر بكل أمل وشغف لبدء مرحلة تعليمية جديدة، وبهدف العودة للوضع الذي كان سائدًا قبل الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن رسالة الجامعة واضحة وشفافة، وهي أننا باقون على أرض غزة، وسنعيد أمنها واستقرارها وازدهارها وهذا يأتي بالعلم والتعلم”.

عامان من التعليم الافتراضي

أما محمد إسليم، طالب كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، فقال إن عودة الحياة الأكاديمية والتعليم المباشر أمر مهم لجميع الطلاب، مضيفا “عدنا بأمل وسعي لنحقق أهدافنا وأحلامنا التي دمرتها الحرب، والتي حرمتنا من التعليم لأكثر من سنتين”.

فيما أكدت الطالبة رهف أبو حسان أن “طلبة غزة لديهم القوة والعزيمة لاستكمال تعليمهم وبناء وطنهم المُنهك من حرب الإبادة”، مشيرة إلى أنه خلال الحرب كان أغلب الطلاب يداومون عبر المحاضرات الافتراضية عبر الإنترنت.

فشل مشاريع تجهيل الشعب الفلسطيني

من جهتها، عبرت الطالبة هيام أبو العيش، من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والتي درست 3 سنوات في الجامعة منهم سنتان عبر التعليم الإلكتروني، عن سعادتها لأنها ستدرس عامها الرابع والأخير “وجاهيا”، كما درسته في العام الدراسي الأول الذي سبق الحرب.

وأضافت أبو العيش، خلال حديثها مع الجزيرة مباشر، أن الشعب الفلسطيني كسر مشاريع الاحتلال التي تستهدف تجهيل الشعب الفلسطيني الذي قصف المدارس والجامعات وقتل الأكاديميين والطلاب.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي، قال في وقت سابق إن إسرائيل قتلت ما يزيد عن 193 عالمًا وأكاديميًا وباحثًا وأكثر من 830 معلمًا منذ أكتوبر 2023، موضحًا أن هذا الاستهداف يمثل “سياسة ممنهجة لإحداث فراغ علمي وثقافي طويل الأمد، وإضعاف القدرات المؤسسية والوطنية”.

وقال المكتب إن الاحتلال دمر أكثر من 670 مدرسة ومؤسسة تعليمية بشكل كامل أو جزئي، وقتل أكثر من 13500 طالب وطالبة.