الأدلة الجنائية في غزة تكشف تفاصيل صادمة عن الجثامين المستعادة من الاحتلال (فيديو)

قال المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة، محمود عاشور إن الدفعة الجديدة المكونة من خمسة عشر جثمانا من جثامين الشهداء التي كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي وتم تسلمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وصلت مستشفى مجمع ناصر الطبي، يظهر عليها علامات التعذيب والتشويه.

وأضاف محمود عاشور في حديثه للمسائية على قناة الجزيرة مباشر أن المشاهدات التي خلصوا إليها على الجثامين تلتقي في أنماط مختلفة ومتعددة مع الدفعات السابقة التي وصلت إلى مجمع ناصر الطبي.

وأشار إلى أن هناك انتهاكات شديدة على جثامين الشهداء، حيث لوحظ على رؤوس بعض الجثامين التهتك بشكل كامل بمعنى أنه قد تعرضت لضغط شديد أدى إلى خروج الدماغ وبالتالي اختفت معالمها بشكل كامل.

انتهاكات وسرقة أعضاء

وأوضح أنه تم ملاحظة آثار جانبية على جثامين هؤلاء الشهداء حيث إن هناك من الإصابات ما هو جروح نارية وكذلك جروح انفجارية ما يعطي مؤشرات حول غموض الحالة التي قتل فيها هؤلاء الشهداء سواء بإطلاق النار بشكل مباشر عن قرب أو تعرضهم لقذائف شديدة الانفجار أدت لوجود تلك الجروح الشديدة جدا التي تخفي كثيرًا من المعالم الظاهرية، وهو السبب في عدم قدرة المواطنين على التعرف على ذويهم.

وأضاف أن فريق الأدلة الجنائية برفقة الطب الشرعي يواجه صعوبة في التعرف على الشهداء نتيجة التشوهات، حيث تمكن الأهالي من التعرف على أربعة فقط من الجثامين، بينما بقيت البقية مجهولة.

وأكد أن هذه الظروف “تخلق معاناة كبيرة للأهالي الذين يضطرون لمشاهدة الجثامين للتعرف على أبنائهم”، موضحًا أن الأطفال والعائلات يعيشون صدمة شديدة نتيجة هذه المشاهد.

"سرقة أعضاء وآثار شــنـ ـق".. الدفاع المدني في #غزة يكشف تفاصيل مروعة بعد استلام ودفن 24 شهـ ـيـدا فلسطينيا مجهولي الهوية سلمهم الاحـتـلال الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/KuYidxlvJ2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 6, 2025

صعوبة التعرف على الجثامين

ودعا عاشور المؤسسات الدولية ولجنة الصليب الأحمر إلى “توفير الإمكانيات اللازمة في قطاع غزة، بما في ذلك التحاليل الجنائية وبصمة الـDNA، لمساعدة الأهالي على التعرف على ذويهم والكشف عن حقيقة الانتهاكات المرتكبة ضد الجثامين”.

وأوضح أن قدرات قطاع غزة الحالية محدودة، معربًا عن أسفه لصمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجريمة الإنسانية، ومؤكدًا استعداد الفرق المحلية للتعاون مع أي دعم دولي متاح للكشف عن هوية الشهداء وتوثيق الانتهاكات.

وردًا على سؤال يتعلق بالدفن المؤقت وإمكانية إخراج الجثامين لاحقًا للتعرف عليهم، قال عاشور: “لن تنتهي هذه المهمة الإنسانية، فهذا واجب إنساني لنا تجاه أبناء شعبنا وجثامين شهدائنا. سنستمر بالإمكانيات المتاحة، نستخدم التصوير الجنائي ومقاييس الرسم لعرض الجثامين على الأهالي، ولن نستسلم في ندائنا للمجتمع الدولي لتوفير الإمكانيات اللازمة للكشف عن هوية الشهداء وكشف جرائم الاحتلال”.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع دخول المعدات الضرورية إلى غزة، قائلاً: “هذا يسعى لإخفاء الحقيقة والجرائم التي ارتكبها داخل قطاع غزة، خاصة تجاه جثامين الأسرى، وينتهك حرية وكرامة الإنسان”.

ودعا عاشور المؤسسات الدولية والصليب الأحمر لتوفير الإمكانيات اللازمة لقطاع غزة لإتمام مهمة التعرف على الشهداء.