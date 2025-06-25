إيران تعلن مقتل قائد عسكري كبير

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الأربعاء، مقتل اللواء علي شادماني، قائد مقر “خاتم الأنبياء”، متأثراً بجراح بليغة أُصيب بها خلال قصف إسرائيلي الأسبوع الماضي.

ونعت القيادة المركزية للقيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية شادماني، في بيان جاء فيه “الشهيد القائد الباسل علي شادماني، الذي كان من خريجي مدرسة عاشوراء، قضى حياته في ميادين الجهاد والدفاع عن الثورة الإسلامية، وارتقى شهيداً بعد سنوات من الكفاح ضد قوى الاستكبار والهيمنة”.

من هو علي شادماني؟

وعلي شادماني هو قائد عسكري إيراني بارز، التحق بصفوف الحرس الثوري منذ الأيام الأولى للثورة الإيرانية، وتقلد مناصب بارزة فيه إذ عُيّن نائب رئيس العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عام 2012، ثم نائب رئيس مقر خاتم الأنبياء المركزي.

ثم عينه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، رئيسا لمقر خاتم الأنبياء المركزي مؤقتا عقب اغتيال إسرائيل سلفه اللواء غلام علي رشيد، لكنه اغتيل بعده بأيام في غارة استهدفته في 17 يونيو/حزيران الجاري.

و”خاتم الأنبياء” هو أكبر مقر لقيادة القوات المسلحة الإيرانية، يقع في محافظة طهران، ويعد أحد التشكيلات المركزية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويعنى بتنسيق وإدارة العمليات العسكرية الكبرى، خاصة تلك التي تشترك فيها قوات متعددة، منها الجيش والحرس الثوري، ويعين قائده مباشرة من القائد العام للحرس الثوري، مما يعكس ارتباطه الوثيق بهرم القيادة العسكرية العليا في إيران.