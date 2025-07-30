فرنسا تستعد لإلقاء 40 طناً من المساعدات الغذائية فوق غزة الجمعة

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية، جان-نويل بارو، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ اعتباراً من الجمعة تنفيذ عمليات إسقاط جوي لـ40 طناً من المساعدات الغذائية فوق قطاع غزة، بالتنسيق مع السلطات الأردنية، وذلك في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واقتراب القطاع من “مجاعة شاملة”، وفق تحذيرات أممية.

وقال بارو في تصريحات لقناة BFMTV الفرنسية إن “فرنسا ستنظم أربع رحلات جوية، تحمل كل منها عشرة أطنان من المواد الغذائية، لإسقاطها فوق قطاع غزة”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق استئناف عمليات الإغاثة الجوية التي بدأت مجدداً يوم الأحد.

الطريق الجوي غير كافٍ… ودعوة لفتح المعابر البرية

وأضاف الوزير أن “الطريق الجوي مفيد لكنه غير كافٍ”، داعياً إلى إعادة فتح المعابر البرية المغلقة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، للسماح بوصول المساعدات بشكل أكثر انتظاماً وفعالية.

وأوضح بارو، الذي كان يتحدث من نيويورك على هامش مؤتمر وزاري للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، أن “52 طناً من المساعدات الفرنسية ما زالت عالقة في مدينة العريش المصرية، على بُعد كيلومترات قليلة من غزة”، مشدداً على ضرورة أن توافق إسرائيل على إعادة فتح المعابر البرية بشكل ملموس لتخفيف معاناة المدنيين.

تحذيرات من مجاعة شاملة في غزة

ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة، من حصار خانق منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما أدى إلى كارثة إنسانية متفاقمة.

وحذّرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، هي برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، يوم الثلاثاء، من أن الوضع في غزة بات على “شفير مجاعة شاملة”، مؤكدة أن الوقت ينفد لإنقاذ السكان.