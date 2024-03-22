سعر الذهب اليوم الجمعة 22 مارس في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال التداولات أمس الخميس، مقارنة بأسعاره خلال الأربعاء، وَفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية المصرية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ارتفع سعر بيع الذهب عيار 21 بنحو 100 جنيه مقارنة بسعره الأربعاء، وبلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 في تداولات الخميس 3150 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ارتفع سعر الذهب عيار 18 بنحو 85 جنيهًا مقارنة بسعره الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 18 في تداولات الخميس 2700 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وارتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 115 جنيهًا مقارنة بسعره الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 في تداولات الخميس 3600 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 بنحو 65 جنيهًا مقارنة بسعره الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 في تداولات الخميس 2106 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعا بنحو 800 جنيه مقارنة بسعره الأربعاء، وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في تداولات الخميس 25200 جنيه.

ارتفاع غير مسبوق

وانخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، الخميس، بعد ارتفاع قوي بدعم جديد من إشارة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي الأمريكي في طريقه لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب وكالة رويترز، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2166.80 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 15:27 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2169.20 دولارًا.

وأسهم ارتفاع الدولار 0.7% بعد انخفاضه لأدنى مستوى في أسبوع في تراجع أسعار الذهب وجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.