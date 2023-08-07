العثور على جثمان عامل مفقود من طاقم القاطرة الغارقة في قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، مساء الأحد، العثور على جثمان العامل المفقود من طاقم إحدى قاطرتها التي غرقت في مياه القناة، السبت الماضي.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان إن فريق الإنقاذ البحري نجح في العثور على جثمان العامل “السيد موسى” من “طاقم القاطرة الغارقة (فهد) واستخراجه من المياه ثم نقله المستشفى للانتهاء من الإجراءات اللازمة، لتسليم الجثمان إلى ذويه”.

وأضاف أن “غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة، وذلك أثناء قيامهم بمسح كبائن القاطرة الغارقة ومنطقة الحادث على عمق 24 مترًا من خلال مجموعات غطس متتالية”.

وأشار إلى أن “جهود فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة نجحت في إنقاذ 6 من طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد وتم نقل المصابين إلى المستشفى، للاطمئنان على حالتهم الصحية”.

وذكر أنه “تم السماح لـ5 أفراد بالخروج من المستشفى”، فيما لا يزال “أحد أفراد الطاقم بالمستشفى تحت الملاحظة”.

الفريق أسامة ربيع:"العثور على جثمان الزميل المفقود من طاقم القاطرة الغارقة "فهد" خالص العزاء لأسرة شهيد الواجب "السيد موسى"#عزاء_واجب #شهيد_الواجب #قناة_السويس_شريان_الحياة #suezcanal pic.twitter.com/0qsKPtDWnO — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) August 6, 2023

وأعلنت الهيئة، أول أمس السبت، عن غرق القاطرة “فهد”، التابعة للهيئة إثر تصادمها مع ناقلة ترفع علم هونغ كونغ خلال عبورها ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها القادمة من سنغافورة إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان للهيئة أن التصادم أدى إلى “حدوث فتحات في جسم القاطرة ودخول المياه إلى متنها، ثم غرقها”.

وقال البيان إن طول الناقلة يبلغ 230 مترًا، وعرضها 36 مترًا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن.