الشيكل الإسرائيلي عند قاع 5 أشهر أمام الدولار

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، إلى 3.80 أمام الدولار الأمريكي الواحد، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في 5 أشهر.

جاء ذلك وفق بيانات أسعار الصرف الصادرة عن بنك إسرائيل، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع إيران من جهة، وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأجنبية من جهة ثانية.

ولم يسبق لأسعار الصرف أن وصلت المستويات المسجلة اليوم، منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب البيانات التاريخية لأسعار الصرف الصادرة عن بنك إسرائيل.

ونقل موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي عن رونين مناحيم كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفاهوت، قوله إن انخفاض قيمة الشيكل يعكس التوتر والمخاوف المستمرة قبل الانتقام الإسرائيلي من إيران والمزيد من التصعيد في الشمال.

وأضاف قائلا “تنعكس هذه المخاوف في الانخفاض في سوق الأسهم، والذي تم تسجيله في جميع المؤشرات التي تتألف منها بورصة تل أبيب”.

والخميس، قالت شبكة آي بي سي نيوز الأمريكية إن إسرائيل تراجعت عن تنفيذ ضربات انتقامية ضد إيران مرتين على الأقل خلال أسبوع.

ومساء السبت الماضي، أطلقت إيران من أراضيها مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

ولم تتبنّ تل أبيب أو تنفي رسميا مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات بشن هجمات متبادلة.

وكان سعر صرف الشيكل أمام الدولار متقلبا منذ نهاية الأسبوع الماضي، عندما بدأت شائعات عن هجوم إيراني ضد إسرائيل.

ويشهد الدولار ارتفاعا، بعد تصريحات لرئيس الفيدرالي ألمح فيها إلى احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة، حتى نهاية 2024، بدلا من النصف الأول من نفس العام.