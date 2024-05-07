المقاطعة تهبط بأرباح شركة “أمريكانا” للمطاعم بنسبة 52%

تراجع صافي أرباح شركة أمريكانا للمطاعم بنسبة 52%، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2024 إلى 28 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن تراجع الأرباح يأتي بشكل رئيسي بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتحت مظلة أمريكانا للمطاعم، تنشط مطاعم أبرزها كنتاكي، وهارديز، وبيتزا هت، وكرسبي كريم، ومعظمها علامات تجارية تواجه مقاطعة في مناطق امتياز الشركة، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت الشركة أن إيراداتها تراجعت خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 16.3% إلى 493.5 مليون دولار، مقابل إيرادات بقيمة 589.4 مليون دولار على أساس سنوي.

وأضافت أن “انخفاض الأرباح والإيرادات يعود إلى تراجع المبيعات نتيجة الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وحلول شهر رمضان، إضافة إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك والإيجارات مع افتتاح متاجر جديدة”.

علامات تجارية شهيرة

وتعد أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، من حيث عدد المطاعم في البلدان التي تعمل فيها.

وتدير علامات تجارية عالمية شهيرة مثل دجاج كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم، وتي جي آي فرايدايز، وأضافت مؤخرًا بيتس كوفي، إلى جانب ويمبي، وتشكن تكا.

وأمريكانا للمطاعم العالمية، هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودية للأوراق المالية (تداول).

ومنذ منتصف أكثوبر/تشرين الأول الماضي بدأت دعوات إلى مقاطعة علامات تجارية متهمة بدعم إسرائيل، وبلغت ذروتها في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 34789 شخصا وإصابة 78204 معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن دمار هائل في البنى التحتية والمباني؛ مما تسبب في كوارث وأزمات إنسانية غير مسبوقة في القطاع.