ابن سيرين يبشّركم: الحج في المنام “خير”

“من رأى نفسه قد حجّ وطاف بالبيت وأدى بعض المناسك دلّ ذلك على صلاح دينه، واستقامته على منهاجه، وسيرزق أمنًا وثوابًا، ويقضي دَينه ويؤدّي أمانات للمسلمين”.

هكذا بدأ “ابن سيرين” أشهر مفسري الأحلام من التابعين، تأويلَه لرؤى الحجّ في المنام من خلال كتابه “تفسير الأحلام”.

وسرد ابن سيرين في الباب الرابع عشر من كتابه، تأويل رؤيا الحج والعمرة والكعبة والحجر الأسود والمقام وزمزم وما يتصل به والأضاحي والقربات على النحو التالي:

رؤية الذهاب إلى الحج في حينه

مَن رأى أنه ذاهب إلى الحجّ في وقت الحجّ وكان معزولًا رجع إلى الولاية.

إذا كان مسافرًا وصل.

إن كان تاجرًا ربح في تجارته.

من كان مريضًا شفاه الله من المرض.

إن كان مدينًا قضى الله عنه دينه.

من لم يحجّ من قبل فسوف يحجّ.

إن كان من الضالين هداه الله.

من رأى أنه اعتمر أو حجّ فسوف يعيش طويلًا، وتقبل أعماله.

الحجّ بلا شعائر والتوديع والطواف

من رأى أنه حجّ ولم يؤدِ شعائر الحج فسوف يقصد السلطان لحاجة تخصّه.

إن رأى أن الناس يودّعونه للحج بمفرده فسوف يموت.

من رأى أنه طاف بالبيت ولّاه بعض الأئمة أمرًا شريفًا.

التلبية والحرم المكي

من رأى كأنه يلبّي في الحرم فإنه يظفر بعدوّه ويأمن من خوف الغالب.

إن لبّى خارج الحرم فإن بعض الناس يغلبه ويخيفه.

من رأى كأن الحج واجب عليه ولا يحجّ، دلّ على خيانته في أمانته وعلى أنه غير شاكر لنعم الله تعالى.

يوم عرفة

من رأى كأنه في يوم عرفة وصل رحمه، ويصالح من نازعه.

إن كان له غائب رجع إليه في أيسر الأحوال فإن الله تعالى جمع بين آدم وحواء في هذا اليوم وعرفّها له.

رؤية الكعبة

رؤية الكعبة في المنام -بحسب ابن سيرين- بشارة بخير قدمه أو نذارة من شرّ قد هم به.

من رأى أنه يصلّي في الكعبة فإنه يتمكن من بعض الأشراف والرؤساء وينال أمنًا وخيرًا.

إن رأى كأنه أخذ من الكعبة في المنام شيئًا فإنه يصيب من الخليفة شيئًا.

الكعبة في الرؤيا خليفة أو أمير أو وزير، وسقوط حائط منها يدل على موت الخليفة.

من رأى كأن الكعبة داره فإنه لا يزال ذا خدم وسلطان ورفعة وصيت في الناس إلا أن يرى الكعبة في هيئة رديئة فذلك لا خير فيه، فإن رأى كأن داره الكعبة فإن الإمام يقبل عليه ويكرمه.

وقيل أيضًا إنه من رأى أنه دخل الكعبة فإنه يدخلها إن شاء الله وقيل إنه يدخل على الخليفة.

إن رأى أنه يصلّي فوق الكعبة فإن دينه يختلّ.

من رأى أنه توجّه نحو الكعبة صلح دينه.

مكة

من رأى أنه ولي ولاية بمكة فإن الخليفة يقلّده بعض أشغاله.

إن رأى أنه يجاور بمكة فإنه يُرَدّ إلى أرذل العمر.

من رأى أنه بمكة مع الأموات يسألونه فإنه يموت شهيدًا.

ماء زمزم

من شرب من ماء زمزم فإنه يصيب خيرًا وينال ما يريده من وجه برّ.

إن رأى أنه حضر المقام أو صلّى نحوه فإنه يقيم الشرائع ويحافظ عليها ويرزَق الحجّ والأمن.

الأضحية والقربات