وفاة جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي عن عمر ناهز 87 عاما

توفي اليوم الخميس الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعتي الملك عبد العزيز وأم القرى بالسعودية سابقًا، وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر عن عمر ناهز 87 عاما.

ولد الدكتور جمال عبد الهادي في مدينة ملوي بمحافظة المنيا في 19 فبراير/شباط 1937م، وحصل على ليسانس في الآداب من جامعة القاهرة عام 1958م، ثم على درجة الدكتوراه في الفلسفة والآداب من كلية الآداب بجامعة بروكسل في بلجيكا عام 1972.

عمل في هيئة التدريس بقسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز في جدة بالمملكة العربية السعودية من 1973 إلى 1981م، كما عمل في هيئة التدريس بقسم التاريخ الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى من 1981 إلى 1987م.

بعد عودته إلى مصر، عمل في مجال الدعوة الإسلامية خاصة التعريف بالتاريخ الإسلامي والارتباط الوثيق بين شعوب العالم الإسلامي، واهتم بالدفاع عن قضايا العالم الإسلامي وخاصة قضية فلسطين على اعتبار أنها قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى.

وكان يؤكد أن “قضية بيت المقدس من ملحقات العقائد الإسلامية، وأن (القدس) وقف إسلامي وتحريرها ونصرة أهلها ودفع العدوان الواقع عليها فريضة شرعية وضرورة حياتية، واهتم بكشف الجرائم التي ارتكبتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتهويد فلسطين مع إبادة وتشريد أهلها”.

وكان يدعو في محاضراته وندواته إلى نصرة الشعوب والأقليات الإسلامية في أنحاء العالم.

له أكثر من 5000 محاضرة نشر بعضها على شبكة الإنترنت ونشر بعضها في كتب ومؤلفات.

ألف العديد من الكتب منها: