طائرة تهبط وسط السيول.. الطقس يسبب فوضى عارمة في مطار دبي (شاهد)

تشهد دبي فوضى عارمة، اليوم الأربعاء، مع استمرار انقطاع طرق رئيسية والطلب من المسافرين عدم الحضور إلى المطار، غداة عاصفة ترافقت مع أمطار بمستوى لم تشهده البلاد منذ 75 عامًا، وأودت بحياة شخص في إمارة رأس الخيمة.

وأظهرت لقطات متداولة طائرة تهبط في مطار دبي وسط سيول تغمر المدرج جراء المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة.

وطلبت الشركة المُشغلة لمطار دبي من المسافرين عدم التوجه إلى أكثر مطارات العالم ازدحامًا من حيث عدد الركاب الدوليين إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال مطار دبي الدولي، اليوم، إنه يواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، ويعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف في بيان أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من الحضور والاضطلاع بعملها، مضيفًا أن التعافي سيستمر بعض الوقت.

وقال المتحدث باسم شركة مطارات دبي “نظرًا للظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها دولة الإمارات، ينصح مطار دبي الدولي المسافرين بعدم التوجه إلى المطار إلا في حالة الضرورة القصوى”.

وأفاد بـ”استمرار تأخير رحلات وتحويل” مسارات أخرى، مؤكدًا أن الشركة تعمل جاهدة “لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية”.

وأعلنت شركة طيران الإمارات على منصة إكس “تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي بدءًا من الساعة الثامنة صباح 17 إبريل/نيسان حتى منتصف الليل بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق”.

وأوضحت إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط أنها تواصل إنجاز إجراءات الوافدين إلى دبي وركاب رحلات الترانزيت.

وفي المطار، تشكلت طوابير طويلة في انتظار سيارات أجرة، وتجمّع في كل أنحائه ركاب كُثر نام معظمهم أثناء انتظار مواعيد رحلاتهم المتأخرة.

وفي خضم العاصفة الثلاثاء، علّق المطار عملياته لمدة 25 دقيقة بعد الظهر، واضطر مساءً إلى تحويل مسارات الطائرات القادمة لنحو ساعتين قبل أن يستأنف الاستقبال تدريجيًّا.

ولا تزال طرق كثيرة مغلقة بسبب تجمّع مياه الأمطار. وقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات تعود أدراجها على طريق سريع يربط إمارة الشارقة بأبو ظبي مرورًا بدبي.

Just landed 🛬 in #dubai for @token2049 & @KarateCombat where is everybody at? pic.twitter.com/qB6LzL5hHw

— LOUDMOUTH.ETH #NFT #Advisor #Speaker AdamPatterson (@LOUDMOUTH_ETH) April 16, 2024