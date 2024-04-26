الشركة الأم لتيك توك ترد على التحذير الأمريكي

أعلنت “بايت دانس”، الشركة الصينية الأم لتيك توك، أنها لا تنوي إطلاقا بيع تطبيقها على الرغم من القانون الأمريكي الجديد الذي يلزمها قطع علاقتها مع الشبكة الاجتماعية تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.

ويجد تطبيق تيك توك نفسه منذ سنوات في مرمى السلطات الأمريكية التي تقول إنه يسمح لبيجين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة والتلاعب بهم. لكن شركة “بايتدانس” الصينية الخاصة المالكة للتطبيق تنفي بشدة هذه الاتهامات.

وقالت الشركة على منصة “توتياو” المملوكة لها إن “المعلومات الواردة في الصحافة الأجنبية والتي تفيد بأن بايت دانس تنوي بيع تيك توك غير صحيحة” مؤكدة أنها “لا تخطط لبيع تيك توك”.

بدوره، وعد السنغافوري شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، المستخدمين قائلا “سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم. الحقائق والدستور في صفنا”، وأضاف في رسالة مصورة “لا تخطئوا، هذا حظر. حظر على تيك توك وحظر عليكم وعلى صوتكم”.

ووصف تشيو هذه الخطوة بأنها “مثيرة للسخرية” بالنظر إلى أن “حرية التعبير على تيك توك تجسّد القيم الأمريكية نفسها التي تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية”.

من الأسباب التي تثير مخاوف واشنطن قانون صيني صدر عام 2017 يلزم الشركات المحلية تسليم بيانات شخصية قد تهم الأمن القومي بناء على طلب من السلطات.

وأقر مجلس الشيوخ نصا، أول أمس الأربعاء، يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر “آبل” و”غوغل” على الأراضي الأمريكية، ورغم الضغوط، فإن “بايت دانس” ليس لديها أي نية للاستسلام.

ولدى تيك توك 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وقدّرت “بايت دانس” في عام 2020، سعر التطبيق بـ60 مليون دولار.