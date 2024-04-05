زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب نيويورك

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر وقع بالقرب من مدينة نيويورك، صباح الجمعة بتوقيت الولاية، مما تسبب باهتزاز المباني وفاجأ السكان في منطقة نادرًا ما يحدث بها نشاط زلزالي ملحوظ، إلا أنه لم يسبب أي أضرار جسيمة فيما يبدو.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان بالقرب من وايت هاوس ستيشن في ولاية نيوجيرسي على بعد حوالي 65 كيلومترًا من نيويورك، ووقع بعد الساعة 10:20 صباحًا (14:20 بتوقيت غرينتش) على عمق 4.7 كيلومترات.

وأفاد أشخاص من ولاية بنسلفانيا إلى ولاية ماساتشوستس بشعورهم بهزّات، وشعر السكان بالزلزال كهزة طفيفة في مانهاتن.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك إنهم لم يتلقوا أي تقارير بوقوع أضرار.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية، أنه تم إبلاغ عمدة نيويورك إريك آدامز، بالتطورات الخاصة بالزلزال.